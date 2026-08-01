Mendy içın satış planı

Trabzonspor'un bonservis geliri elde etmeyi planladığı oyuncular arasında Batista Mendy de bulunuyor. Fransız orta saha oyuncusunun menajeri, Avrupa'daki bazı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin olası transferden 3 ila 4 milyon euro bekliyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'un bonservis geliri elde etmeyi planladığı oyuncular arasında Batista Mendy de bulunuyor. Fransız orta saha oyuncusunun menajeri, Avrupa'daki bazı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin olası transferden 3 ila 4 milyon euro bekliyor.