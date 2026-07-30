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Haberler Trabzonspor Pep Guardiola ve Fatih Tekke

Pep Guardiola ve Fatih Tekke

Teknik ekip, Pep Guardiola’nın çalışma şeklini uyguluyor. Sahaya çizdirilen özel çizgiler ve numaralandırılmış bölgelerle takıma “Pozisyonel Oyun” aşılanıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Pep Guardiola ve Fatih Tekke

Trabzonspor'da teknik ekip, Avusturya kampında antrenman sahasına özel olarak çizdirilen çizgiler ve numaralandırılmış bölgelerle takıma "Pozisyonel Oyun" (Juego de Posicion) disiplinini aşılıyor. Sahaya özel çizilen parselasyon hatları ve 1'den 5'e kadar sıralanan bölge numaraları, Avrupa devlerinin sıklıkla başvurduğu üst düzey alan antrenmanı metotlarını Trabzonspor'un gündemine taşıdı. Teknik direktör Fatih Tekke sahanın adeta her yerini parselliyor ve oyunun tüm bölümlerine ve anlarına dair çalışmalar yapıyor.

5 KORİDOR, 5 BÖLGE OLUŞTURULDU

Bu saha çizimleri ve numaralandırma, Pozisyonel Oyun idmanları için kullanılan taktiksel bir saha parselasyonunu barındırıyor. Pep Guardiola, Julian Nagelsmann ve Mikel Arteta gibi teknik direktörlerin sıklıkla tercih ettiği bu yöntemle takım alan farkındalığı, set hücumu ve takım kompaktlığı çalışıyor. Bu şablon, sahanın hem enlemesine hem de boylamasına 5 ana parçaya bölünmesine dayanıyor. Dikey hatlar sahayı Sol Kanat, Sol Yarım Alan (Half- Space), Merkez, Sağ Yarım Alan ve Sağ Kanat olarak ayırırken; 1'den 5'e kadar olan sayılar ise topun kendi ceza sahasından rakip kaleye taşındığı derinlik koridorlarını temsil ediyor.

POZİSYONEL DİSİPLİN MONTE EDİLİYOR

Taktiksel ana fikir, teorik anlatımlardan ziyade tamamen "bölgesel simülasyon" üzerine kurgulandı. Teknik ekip; kenar ortası savunmasından set hücumuna kadar oyunun her bir bölümünü pratiklerle işliyor. Böylece futbolcular; maç içindeki farklı senaryolarda hangi numaralı bölgede duracaklarını, nasıl pozisyon alacaklarını ve topa nerede hamle yapacaklarını zihinlerine kazıyor. İspanyolca bir futbol terimi olan Juego de Posicion (Pozisyonel Oyun), sahanın belirli bölgesel parsellere bölünmesi ve oyuncuların en uygun pas açılarını ve sayısal üstünlükleri oluşturacak şekilde konumlanmasını savunan bir oyun felsefesidir.

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