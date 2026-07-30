Bugün rakip Al Sadd

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını geçtiğimiz sezonun Katar Ligi şampiyonu Al Sadd SC ile oynayacak. Bugün saat 18.30'da başlayacak hazırlık maçı, Avusturya'nın Salzburg yakınlarındaki Anif kasabasında bulunan 1500 kapasiteli Anif Stadı'nda yapılacak. Fırtına ilk maçında Frankfurt'a 3-0 yenildi.

OYUN PLANI ÖN PLANDA

Fatih Tekke, Al Sadd karşısında da skor yerine oyun planını ön planda tutacak. Bordo-mavililerin ikinci bölge savunmasını daha sağlam uygulaması, belirli bölümlerde ön alan baskısını devreye sokması ve topa sahip olma konusunda daha cesur bir görüntü sergilemesi bekleniyor.