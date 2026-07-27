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Haberler Trabzonspor E. Frankfurt’la ilk sınav

E. Frankfurt’la ilk sınav

2026-2027 sezonuna hazırlanan bordomavililer ilk hazırlık maçını dün Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynadı. Fırtına’nın yeni transferleri ilk kez forma şansı yakaladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
E. Frankfurt’la ilk sınav

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçına Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşısında çıktı. Fırtına, güçlü rakibine 3-0 yenildi. Bundesliga temsilcisiyle kamp sahasında yapılan hazırlık maçında tribün şartlarının yetersizliği nedeniyle iki kulüp anlaşarak maça taraftarlar alınmadı. Sezon başında takıma katılan yeni transferler Ruslan Malinovskyi, Cabral, Saviolo, Aral Şimşir, Metehan, Melih, Cenk Özkacar, Thierry Karadeniz ve Samet Akaydin gibi isimler de ilk kez bordomavili formayla sahaya çıktı. Karadeniz devi bir sonraki hazırlık maçını ise 30 Temmuz Perşembe günü Katar temsilcisi Al Sadd ile oynayacak.

TARAFTARLAR ALINMADI

Avusturya'nın Schladming kasabasında SAK Arena Nonntal'da oynanan Trabzonspor-Eintracht Frankfurt maçına taraftarlar alınmadı. Saha koşulları ve tribün yetersizliği nedeniyle iki kulüp anlaşarak bu doğrultuda bir karar aldı. Ancak Trabzonspor taraftarları saha dışından takımlarını yalnız bırakmadı.

İKİ MAÇ DAHA VAR

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un iki hazırlık maçı daha bulunuyor. Bordo- mavililer, 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da Katar ekibi Al Sadd ile 2. hazırlık maçını oynayacak. Fırtına, 3. hazırlık maçında ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İtalyan ekip Udinese ile karşılaşacak.

VERİMLİ MAÇ OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt'la yapılan ilk hazırlık maçını değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, şu yorumları yaptı: "İlk hazırlık maçımız. Yeni gelen oyuncularımızın ilk maçı. Takımımızın durumu, fiziksel durumumuz hepsini görmek istedik. Takımımız istediklerimizi yaptı. 3 gol yedik ama önemli değil. Sonuçtan bağımsız. Takım oyunu yüzde 30'lardaydı. Bu bir sonraki maç yüzde 50'ye çıkacak. Göztepe maçına kadar artacak. Verimli maç oldu. Durumumuz gayet iyi. Çok şükür sakatlık olmadı. Takımdan memnunum. Gayretli çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı hızlıca takıma adapte edeceğiz."

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