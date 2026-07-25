CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Statta büyük yenilik

Statta büyük yenilik

Papara Park, yeni sezon öncesinde taraftarlara daha konforlu ve güvenli bir maç deneyimi sunmak amacıyla birçok noktada yenileniyor. Stadyumda loca, VIP tribünü, sosyal alanlar ve seyirci girişlerine yönelik düzenlemeler tüm hızıyla sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Statta büyük yenilik

Papara Park, yeni sezon öncesinde taraftarlara daha konforlu ve güvenli bir maç deneyimi sunmak amacıyla birçok noktada yenileniyor. Stadyumda loca, VIP tribünü, sosyal alanlar ve seyirci girişlerine yönelik düzenlemeler tüm hızıyla sürüyor.

LOCA VE KAPASİTE ARTTI

Stadyumun güneydoğu bölümünde 12 yeni loca inşa ediliyor. Bunun yanı sıra kuzey, güney ve doğu tribünlerinde yer alan mevcut 73 locanın kapasitesi de yüzde 50 oranında artırılarak daha fazla taraftara hizmet verecek hale getiriliyor.

YENİ VIP TRİBÜNÜ&NBSP;OLUŞTURULDU

Batı üst, basın ve standart seyirci bloklarında gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler sonucunda stadyuma yepyeni bir soluk kazandırıldı. 409 kişi kapasiteli yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Toplam seyirci kapasitesi 41 bin 61 kişi olarak belirlendi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR NET ŞEKİLDE AYRILIYOR

Maç günlerinde stadyum çevresinde yaşanan trafiği en aza indirmek için de adımlar atıldı. Batı tribünündeki VIP ve protokol girişleri, standart seyirci girişlerinden tamamen ayrılıyor. Turnike ve arama noktalarındaki yığılmaların da önüne geçilecek.

İBADETHANE UNUTULMADI

Stadyumun içindeki mevcut mescitlerin kullanım şartlarını iyileştirmek adına da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Taraftarların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni şadırvan ve abdest alma alanları inşa ediliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Real Madrid'in efsanesi F.Bahçe'ye önerildi!
Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Haluk Levent’in kaçış rotası Yunan adalarıydı! Bakan Gürlek Ahbap soruşturmasının detaylarını açıkladı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı!
Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan maç sonu ayrılık açıklaması! Okan Buruk'tan maç sonu ayrılık açıklaması! 00:52
G.Saray'dan Avusturya'da kötü prova! G.Saray'dan Avusturya'da kötü prova! 00:52
G.Saray yıldız isimle el sıkıştı! Transferi duyurdular G.Saray yıldız isimle el sıkıştı! Transferi duyurdular 00:52
Kartal'a Fred şoku! Kalacak demişti ama... Kartal'a Fred şoku! Kalacak demişti ama... 00:52
Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! 00:52
Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:52
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:52
F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri 00:52
F.Bahçe transferi bitiriyor! F.Bahçe transferi bitiriyor! 00:52
Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı 00:52