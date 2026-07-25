Statta büyük yenilik

Papara Park, yeni sezon öncesinde taraftarlara daha konforlu ve güvenli bir maç deneyimi sunmak amacıyla birçok noktada yenileniyor. Stadyumda loca, VIP tribünü, sosyal alanlar ve seyirci girişlerine yönelik düzenlemeler tüm hızıyla sürüyor.

LOCA VE KAPASİTE ARTTI

Stadyumun güneydoğu bölümünde 12 yeni loca inşa ediliyor. Bunun yanı sıra kuzey, güney ve doğu tribünlerinde yer alan mevcut 73 locanın kapasitesi de yüzde 50 oranında artırılarak daha fazla taraftara hizmet verecek hale getiriliyor.

YENİ VIP TRİBÜNÜ&NBSP;OLUŞTURULDU

Batı üst, basın ve standart seyirci bloklarında gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler sonucunda stadyuma yepyeni bir soluk kazandırıldı. 409 kişi kapasiteli yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Toplam seyirci kapasitesi 41 bin 61 kişi olarak belirlendi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR NET ŞEKİLDE AYRILIYOR

Maç günlerinde stadyum çevresinde yaşanan trafiği en aza indirmek için de adımlar atıldı. Batı tribünündeki VIP ve protokol girişleri, standart seyirci girişlerinden tamamen ayrılıyor. Turnike ve arama noktalarındaki yığılmaların da önüne geçilecek.

İBADETHANE UNUTULMADI

Stadyumun içindeki mevcut mescitlerin kullanım şartlarını iyileştirmek adına da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Taraftarların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni şadırvan ve abdest alma alanları inşa ediliyor.