Nwaiwu’nun kaderi netleşecek

Ayrılması gündemde olan Chibuike Nwaiwu'nun kaderi Avusturya kampında belli olacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Ayrılması gündemde olan Chibuike Nwaiwu'nun kaderi Avusturya kampında belli olacak. Fulham ile Trabzonspor arasındaki pürüzlerin tamamen giderilmesi halinde, 23 yaşındaki stoperin sağlık kontrolleri ve imza için İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor. Bu arada Fulham dışında bir başka İngiliz ekibi Crystal Palace da Nijeryalı savunmacı için Trabzonspor'a resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.