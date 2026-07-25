Dinamik ve bitirici: Vanat

Trabzonspor, Girona forması giyen Viktor Tsygankov konusunda uzun süredir uğraş veriyor. Kulüpler arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma zemini oluşmasına rağmen Tsygankov'un hala kararsız tutumunun sürdüğü öğrenildi. Bordo-mavililerin aynı takımdan radarına giren bir isim daha var: Vladyslav Vanat... Trabzonspor teknik heyet ve izleme komitesinin olumlu rapor sunduğu 24 yaşındaki santrfor için girişimlerine devam ediyor. Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan genç golcünün mali şartlarını öğrenmek için harekete geçildi. Girona'nın kamp kadrosunda yer almayan Ukraynalı yıldız, geçen sezon 36 maçta 13 gol atarken, 4 ade sist yapmıştı. Girona küme düştüğü için Vanat'ı satacak. Fakat ilk etapta beklentilerinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu iddia edilmişti.

170 MAÇTA 70 GOL VE 66 ASİST ÜRETTİ

Vanat, küme düşen La Liga ekibi Girona formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, kariyerinde çıktığı 170 resmi maçta 70 gol ve 66 asist üreterek önemli bir istatistiğe ulaştı.

SAKATLIK YAŞADI

6 Nisan'da sol bacağında ciddi bir tendon sakatlığı yaşayan Vanat'ın hazırlık kampına kadar hazır olabileceği dile getirildi. 8 maç kaçıran Ukraynalı forvet, yeni sezonda oynayabilecek.