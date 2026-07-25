4 futbolcuya veda vakti

Lundstram, Mendy, Cihan ve Göktan, Avusturya kampına alınmadı. Lundstram takım bulmakta zorlanırken, Cihan, Hannover ile anlaşamadı. Göktan da yurt dışında takım ararken, Mendy'nin de bir takımla ciddi görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Lundstram, Mendy, Cihan ve Göktan, Avusturya kampına alınmadı. Lundstram takım bulmakta zorlanırken, Cihan, Hannover ile anlaşamadı. Göktan da yurt dışında takım ararken, Mendy'nin de bir takımla ciddi görüşmeler yaptığı öğrenildi.