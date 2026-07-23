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Haberler Trabzonspor İsveç basını duyurdu! Trabzonspor'dan Robbie Ure hamlesi!

İsveç basını duyurdu! Trabzonspor'dan Robbie Ure hamlesi!

İsveç basınında yer alan haberlere göre Fırtına, Sirius forması giyen 2004 doğumlu santrfor Robbie Ure için temaslara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
İsveç basını duyurdu! Trabzonspor'dan Robbie Ure hamlesi!
Kadroda yaşanan ayrılıkların ardından çalışmalarını yoğunlaştıran yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma genç ve potansiyelli isimler kazandırmak için harekete geçti. İsveç basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Sirius forması giyen 2004 doğumlu santrfor Robbie Ure için temaslara başladı. Fırtına'nın İsveç kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği, ancak taraflar arasında henüz bonservis pazarlıklarının başlamadığı ifade edildi. Bu sezon Allsvenskan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Robbie Ure, ligde çıktığı 13 maçta 14 gole imza attı. İsveç ekibinin başarılı golcü için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de öğrenildi.
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