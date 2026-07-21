Leon Bailey iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aston Villa'nın Jamaikalı yıldızı Leon Bailey'i de listesine aldı. Ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 28 yaşındaki sağ kanat için devreye girdi. 2021 yılında Bayer Leverkusen'den 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Bailey, 163 maça çıktı ve 23 gol atarken, 25 asist yaptı. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.78 boyundaki futbolcunun market değeri 14 milyon euro.

KAMPA YETİŞTİRİLECEK

23 Temmuz'da Avusturya kampına gidecek olan Fırtına, 2 Ağustos'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Yönetim, Avusturya kampına sağ kanat transferini yetiştirmek amacında.