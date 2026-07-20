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Haberler Trabzonspor Seribaşı beklentisi

Seribaşı beklentisi

Avrupa Ligi’ne play-off aşamasından katılacak Trabzonspor’da gözler seribaşı olmaya çevrildi. 3 Ağustos’taki kura öncesinde 2. ön elemede oynanacak maçlar bordo-mavilileri direkt etkileyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Seribaşı beklentisi

Bordo-mavili takımda gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ne play-off turundaki rakibi 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Kura öncesinde oynanacak dört eşleşmenin sonucu, Trabzonspor'un playoff turuna seribaşı olarak katılıp katılmayacağını doğrudan etkileyebilir. Trabzonspor açısından önem taşıyan eşleşmeler şöyle: St. Gallen-Benfica, CSKA Sofya- Karabağ, Hammarby-Anderlecht ve Hajduk Split-Pafos. Bu dört eşleşmede ilk sırada gelen takımların elenmesi halinde Trabzonspor, play-off turuna seribaşı olmayan takım olarak katılacak. Trabzonspor'un seribaşı olamaması halinde Benfica, Rangers, Ferencvaros, Viktoria Plzen Midtjylland, PAOK, Salzburg ve Karabağ gibi güçlü ekiplerle eşleşme ihtimali bulunuyor. Ayrıca Shamrock, Kuopio, H. Beer Sheva, Lincoln, Sint-Truiden, Vikingur Reykjavik ve Almaty gibi takımlar da yer alıyor.

DAHA RAHAT RAKİPLER

Fırtına'nın Avrupa Ligi'nde play-off etabında seribaşı olması durumunda tam dişine göre rakiplerle karşılaşacak olması gözlerden kaçmıyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un seribaşı olması durumunda muhtemel rakipleri şöyle: U. Craiova, Klaksvik, Larne, Aarhus, Levski Sofya, Ararat-Armenia, OFI Crete ve Lillestrom.

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