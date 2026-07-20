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Haberler Trabzonspor Osorio mesaisi

Osorio mesaisi

Trabzonspor, Dario Osorio’yu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Danimarka temsilcisi Midtjylland ile görüşmeler devam ederken, 22 yaşındaki yıldızla da temaslar yoğunlaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Osorio mesaisi

Trabzonspor, yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için transfer piyasasında vites artırdı. Fırtına'da sağ kanat transferi için öncelikli isim Midtjylland'dan Dario Osorio olacak. 22 yaşındaki Osorio ile görüşmeleri sürdüren ve imza attırmak için erken imza için ikna etmeye çalışan bordo-mavililer, bir an önce bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Şilili futbolcu ise geleceğiyle ilgili karar verme sürecini ağustos ayına erteleme niyetinde... Ancak yeni sezon planlamasını geciktirmek istemeyen Trabzonspor yönetimi, bu bekleyişe razı değil.

KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

Bordo-mavililer, Dario Osorio'dan çok daha erken bir tarihte net ve olumlu bir sonuç alabilmek adına girişimlerine ara vermiyor. Yönetim, 22 yaşındaki genç sağ kanadın bir an önce karar vermesi için presini tüm hızıyla sürdürüyor. Olumsuz bir durumda B planı devreye alınacak. Midtjylland ile Haziran 2030'da bitecek Osorio'yu Avrupa'da bazı takımlar da takip ediyor. Portekiz'den Benfica ve Porto da Şilili oyuncunun durumunu bekliyor. Öte yandan Danimarka ekibi Midtjylland da Trabzonspor ile görüşmelere devam ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Karadeniz devi, Dario Osorio transferi için Danimarka kulübü Midtjylland ile kıran kırana pazarlık yürütüyor. Danimarka ekibi, kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Trabzonspor ise bonuslar dahil 15 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

KONTENJAN ARAYIŞI

10+4 yabancı oyuncu kuralı için Trabzonspor'da çalışmalar hızlandı. Bordo-mavililer en rahat kulüp olmasına rağmen yaşanan oyuncu satışları ve muhtemel ayrılıklar sonrası yeni bir kontenjan arayışı başladı. Şu an hali hazırda 4 genç yabancı oyuncu kontenjanına Pina, Batagov, Saviolo ve Nwaiwu uyuyor. Ancak Nwaiwu'nun Fulham'a transferinin kesinlik kazanması durumunda artı bir kontenjan boşta kalacak. Bu hakkın stoper veya sağ kanat pozisyonu için kullanılması bekleniyor.

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