Neşe kaynağı Noah Saviolo

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Noah Saviolo, kulübün youtube kanalına özel olarak ürettiği içeriğin konuğu oldu. Neşeli tavırları ve takım arkadaşları ile uyumu ile dikkat çeken Saviolo, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan elenirken ki hali için ise, "Onu o halde görünce içim parçalandı" ifadelerini kullandı. Saviolo ayrıca antrenmanlarda attığı birbirinden şık gollerle de dikkatleri üzerine çekti.