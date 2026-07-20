Karadeniz takıma alıştı

Fırtına'da transfer döneminde kadroya katılan genç hücumcu Thierry Karadeniz, takıma ısınmaya başladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Fırtına'da transfer döneminde kadroya katılan genç hücumcu Thierry Karadeniz, takıma ısınmaya başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sağ kanatta ve en önde değerlendirdiği genç oyuncunun çalışkanlığı göze battı. Avusturya'da yapılacak olan yurt dışı kampına da katılacak olan Thierry Karadeniz'in buradaki performansına göre takımdaki geleceğiyle ilgili kesin bir karar verilecek.