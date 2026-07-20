Felipe Augusto kupa kazandı

Trabzonspor'dan Zenit'e transfer olan Felipe Augusto, Rusya Süper Kupa Finali'nde şampiyonluk yaşadı
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan Zenit'e transfer olan Felipe Augusto, Rusya Süper Kupa Finali'nde şampiyonluk yaşadı. Spartak Moskova'yı penaltı atışları sonucunda yenen Zenit'te 59. dakikada oyuna dahil olan Augusto, ilk ilk kupasını ilk resmi maçında kazandı. Brezilyalı yıldız seri penaltılarda da hata yapmadı ve topu ağlara gönderen isimler arasında yer aldı. 23 yaşındaki futbolcu, Zenit ile çıktığı ilk iki hazırlık karşılaşmasında da iki gole imza atarak adından söz ettirmişti.