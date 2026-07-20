Çift idmanla devam

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor çift antrenmanla günü tamamladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor çift antrenmanla günü tamamladı. Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanının ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra çalışmalarını kum sahada sürdürdü. Akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapan oyuncular, geçiş oyununun ardından idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.