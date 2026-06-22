Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da genç isimlere olan ilgi tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğin kadrosunu kurmaya çalışan bordo-mavililer, bu kez rotasını Polonya'ya çevirdi.

Bu sezon Polonya'da küme düşen ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Lechia Gdansk'ta forma giyen Camilo Mena transfer listesinin ilk sıralarına yerleşti.

İki kanatta da forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu için bordo-mavili yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk temaslar en kısa sürede başlayacak.

AYRILMAK İSTİYOR

Takımının lige veda etmesi nedeniyle Lechia Gdansk'ten ayrılmak isteyen Mena, Trabzonspor'un göstermiş olduğu ilgiye kayıtsız kalmıyor. Kariyerine daha iddialı bir takımda devam etmek için kulübünden kolaylık bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, bordo- mavili formayı giymek için can atıyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, 2023 yılında Valmiera'dan 1.6 milyon euro karşılığında Lechia Gdansk'in yolunu tutmuştu. Trabzonspor minimum bedelle mutlu sona ulaşmak istiyor.

15 SKOR KATKISI YAPTI

Geride kalan sezonda takımı lige veda etse de Mena sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız kanat oyuncusu sezonu 10 asistle tamamlarken 5 de gole imzasını atarak takımının en dikkat çeken ismi oldu. Ancak Mena'nın bu performansı da ligde tutunmaya yeterli olmadı.