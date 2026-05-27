TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da flaş Milton Delgado gelişmesi!

Trabzonspor'un Arjantin pazarındaki transfer çalışmalarında istediği sonuç şimdilik çıkmadı. Takvim'de yer alan habere göre; Bordo-Mavili yönetimin, Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için yaptığı 8 milyon Dolar'lık resmi teklif, Boca Juniors yönetimi tarafından reddedildi. Bu cevabın ardından Trabzonspor kurmayları, Arjantin kulübüyle olan iletişimini kesti ve yeni bir hamlede bulunmadı. 20 yaşındaki orta saha, Trabzonspor scout ekibi tarafından uzun süredir mercek altındaydı.

ÖNCELİK KANAT VE FORVET!

Oyuncuyu Arjantin'de canlı olarak izleyen ve sergilediği performansı oldukça beğenen teknik heyet ve gözlemciler, yönetim kuruluna olumlu rapor sunmuştu. Ancak hem oyuncunun maliyeti hem de Trabzonspor'un şu an için yabancı transferinde önceliğini kanat ve forvet bölgesine vermesi nedeniyle beklemeye geçildi. Değeri 10 milyon euro olan Arjantinli futbolcunun kontratı 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.

TRANSFER BİLMECESİ

