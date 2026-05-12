Yann Gboho'dan Trabzonspor'a ret!

Fatih Tekke, Beşiktaş derbisinden sonra "İki oyuncuyla anlaşmıştık ama son anda olmadı" demişti. Bu futbolculardan birinin, Ligue 1'de Toulouse formasıyla parlayan Fildişi Sahilli Yann Gboho olduğu ortaya çıktı. Asıl mevkisi sol kanat olan ancak hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen, top tekniği ve hızıyla öne çıkan 25 yaşındaki yıldızın ile 2027'ye kadar anlaşması var. Fransız ekibi kabul etti ancak 1.78 boyundaki futbolcu Türkiye'ye gelmedi. Gboho bu sezon 35 maçta süre alarak 10 gol ve 3 asistlik katkı sundu.