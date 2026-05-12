Bu kez kupayı almak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Kupası yarı finalinde yarın G.Birliği ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi elerse 18. kez finale yükselecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Türkiye Kupası yarı finalinde yarın G.Birliği ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi elerse 18. kez finale yükselecek. Son 2 sezonda final oynasa da kupayı alamayan bordo-mavililer, bu sezon kupaya uzanmak istiyor.

Karadeniz devi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019- 20'de finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

TEKKE İLE İKİNCİ FİNAL YOLUNDA

Trabzonspor, başkent temsilci Gençlerbirliği'ni elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke ile ikinci sezonunda da finale yükselecek.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.

BAŞKAN DOĞAN SİFTAH PEŞİNDE

Fırtına, yarınki maçta Gençlerbirliği'ni elerse Ertuğrul Doğan döneminde 2. kez kupada final oynama başarısı gösterecek.

Yöneticilik döneminde Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, takımın finale yükselmesi durumunda 26 Mart 2023'te seçildiği başkanlık görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

KONYASPOR İLE İLK OLACAK

Trabzonspor, G.Birliği'ni elemesi halinde Konyaspor ile ilk kez final oynayacak. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı da ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.

