Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa kaderi kupaya bağlı

Avrupa kaderi kupaya bağlı

Bordo mavililerin yeni sezondaki Avrupa mesaisi ve takvimi, Türkiye Kupası finalinde alınacak sonuca göre şekillenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Avrupa kaderi kupaya bağlı

Bordo mavililerin yeni sezondaki Avrupa mesaisi ve takvimi, Türkiye Kupası finalinde alınacak sonuca göre şekillenecek. Fırtına kupayı alırsa fikstür avantajını cebine koyacak. Sezonun ne zaman açılacağı da kupanın kazanılmasına bağlı olarak bir ay fark ediyor.

Kupa kazanılamazsa rakipler: Braga, Olympiakos, FC Kopenhag, Viktoria Plzen, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Anderlecht, Pafos, Ferencvaros, Ajax.

Kupa kazanılırsa rakipler: Braga, Olympiakos, Glasgow Rangers, FC Kopenhag, Ferencvaros, Viktoria Plzen, RB Salzburg, Celtic, Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, Hapoel Beer Sheva, FC Drita.

EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun ardından bu dönem en başarılı dönemini geçiriyor. Karadeniz devi, bu sezon 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 69 puan topladı. Attığı 61 gole karşılık kalesinde 36 gol gören bordo-mavililer, +25 averaj yakaladı. Böylece şampiyon olduğu 2021-22'den sonra en yüksek puan barajına ulaşarak dikkat çekici bir çıkış ortaya koydu.

ZİRVEYE EN YAKIN TABLO

Abdullah Avcı ile şampiyonluğa ulaştığı 2021-22 sezonunda 81 puan toplamıştı. Bordo-mavililer sonraki sezonlarda ise inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 2022-23'ü 57 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Karadeniz devi, 2023-24'te ise 67 puanla ligi 3'üncü bitirdi. Geçtiğimiz yıl 51 puanla 7'nci sıraya kadar geriledi.

EN İSTİKRARLI SAVUNMA

Karadeniz devinin bu sezon yakaladığı başarının temelinde savunma performansı da önemli rol oynadı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta yediği 36 golle son yılların en dengeli savunma görüntülerinden birini sergiledi. Hücumda 61 gole alıştı.

HOCAYLA YÜKSELİŞ İVMESİ

Teknik direktör Fatih Tekke ile oyun kimliğini yeniden oluşturan Fırtına, özellikle sezonun ikinci bölümünde aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Bordo-mavililer, hem iç sahada hem deplasmanda gösterdiği performansla Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

TARAFTARA YENİDEN UMUT VERDİ

Şampiyonluk sonrası dalgalı sezonlar yaşayan Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu mücadele ve puan performansıyla taraftarına yeniden umut aşıladı. Bordo-mavililer, kalan son 1 haftada puan hanesini daha da yukarı taşımayı hedeflerken, şampiyonluk sezonu sonrası en güçlü görüntüsünü verdi.

ASLA PES ETMİYOR

Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fırtına, geri dönüş performansıyla öne çıktı. Bordo-mavililer, geriye düştüğü 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

ÖNE GEÇİNCE KAZANIYOR

Karadeniz devi, bu sezon skor üstünlüğünü yakaladığı karşılaşmalarda da başarılı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, öne geçtiği 19 maçın 15'ini kazandı, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta önemli puanlar kazandı.

GERİ DÖNÜŞÜN KRALI

Trabzonspor, birçok karşılaşmada geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Bordo-mavililer; Gaziantep, Başakşehir, Konyaspor, Antalyaspor ve Göztepe karşısında geriye düştüğü maçlardan puan çıkardı, zirve yarışına tutundu.

TEK YENİLGİ KONYA'DA

Bordo-mavililer, bu sezon yenik duruma düştüğü maçlarda yalnızca üç kez sahadan puansız ayrıldı. Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olurken, 2026 yılındaki tek yenilgisini ise Konya deplasmanında aldı.

