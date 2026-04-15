Trabzonspor'dan Oğuz Aydın ve Salih Özcan harekatı!

Trabzonspor son 2 transfer döneminde sadece 1 yerli oyuncu aldı (Umut Nayir). A Milli Takım'a sadece Mustafa Eskihellaç'ı gönderen Fırtına'da, kadrodaki Türk oyuncu havuzunda ciddi bir daralma var.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan bordo-mavili yönetim, yaz transferinde takıma mutlaka potansiyelli ve üst seviye yerli isimleri kazandırmak istiyor.

Hedeflerden birisi Fenerbahçe'de ikinci yarıda sadece 12 dakika oynayan sol kanat Oğuz Aydın. Sarı lacivertlililer, Oğuz ile devam etmeyeceğini ve gelen teklifleri değerlendireceğini futbolcuya bildirdi.

Bordo mavililer, 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temaslara başladı. Gündemdeki oyunculardan bir diğerinin de Salih Özcan olduğu öne sürüldü.

FATİH TEKKE TAKIMA DEVAM ETTİ

Uzun süredir adı Beşiktaş'la geçen 28 yaşındaki ön libero, Borussia Dortmund'da oynuyor. Fakat bu sezon Alman devinde çok az forma şansı buldu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih'in Dortmund'dan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

Bundesliga ekibinin sportif direktörü Lars Ricken "Sezon sonunda hem Niklas Süle hem de Salih ile yollarımızı ayıracağız" açıklaması yapmıştı. Alman basınına göre Salih için Türkiye opsiyonu çok ciddi bir seçenek. Fatih Tekke'nin alınmasını istediği 1.83 boyundaki futbolcu ile ilk temasların başladığı öne sürülüyor. Fatih Tekke'nin bizzat devreye girdiği ve futbolcularla görüştüğü öne sürülüyor.