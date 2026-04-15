CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Oğuz Aydın ve Salih Özcan harekatı!

Trabzonspor'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Fenerbahçe’nin sol kanadı Oğuz Aydın ve Borussia Dortmund’dan ayrılacak 28 yaşındaki ön libero Salih Özcan için temaslar başladığı öğrenildi. Teknik diraktör Fatih Tekke'nin 2 futbolcuyla bizzat görüştüğü aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor son 2 transfer döneminde sadece 1 yerli oyuncu aldı (Umut Nayir). A Milli Takım'a sadece Mustafa Eskihellaç'ı gönderen Fırtına'da, kadrodaki Türk oyuncu havuzunda ciddi bir daralma var.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan bordo-mavili yönetim, yaz transferinde takıma mutlaka potansiyelli ve üst seviye yerli isimleri kazandırmak istiyor.

Hedeflerden birisi Fenerbahçe'de ikinci yarıda sadece 12 dakika oynayan sol kanat Oğuz Aydın. Sarı lacivertlililer, Oğuz ile devam etmeyeceğini ve gelen teklifleri değerlendireceğini futbolcuya bildirdi.

Bordo mavililer, 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temaslara başladı. Gündemdeki oyunculardan bir diğerinin de Salih Özcan olduğu öne sürüldü.

FATİH TEKKE TAKIMA DEVAM ETTİ

Uzun süredir adı Beşiktaş'la geçen 28 yaşındaki ön libero, Borussia Dortmund'da oynuyor. Fakat bu sezon Alman devinde çok az forma şansı buldu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih'in Dortmund'dan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

Bundesliga ekibinin sportif direktörü Lars Ricken "Sezon sonunda hem Niklas Süle hem de Salih ile yollarımızı ayıracağız" açıklaması yapmıştı. Alman basınına göre Salih için Türkiye opsiyonu çok ciddi bir seçenek. Fatih Tekke'nin alınmasını istediği 1.83 boyundaki futbolcu ile ilk temasların başladığı öne sürülüyor. Fatih Tekke'nin bizzat devreye girdiği ve futbolcularla görüştüğü öne sürülüyor.

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: "İsterse öldürsün beni" Zorla bir yerde mi tutuluyordu?
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça'dan G.Saray'a bomba transfer!
F.Bahçe'den 2 yıldıza kanca! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler İsviçre’ye mağlup oldu Milliler İsviçre’ye mağlup oldu 00:20
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 00:12
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 00:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 23:51
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 21:29
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 20:31
Daha Eski
Şenol Güneş: "Çeyrek finale kadar..." Şenol Güneş: "Çeyrek finale kadar..." 20:06
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? 20:04
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 19:26
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı! 19:24
Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bitti! Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bitti! 18:37
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 18:03