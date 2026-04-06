Zeyyat Kafkas’tan açıklama

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına ilişkin konuştu. Zeyyat Kafkas, "Asıl çirkinlik; sözleşmesi devam eden oyuncularla kulübünü devre dışı bırakarak gizli görüşmeler yapmaktır. Asıl çirkinlik; milli takım kampında, gözlerden uzak temaslarla futbolcumuzun aklını çelmeye kalkmaktır. Asıl çirkinlik; yöneticilerin ofislerinde oyuncu çağırıp gizli planlarla iş bitirmeye çalışmaktır" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
