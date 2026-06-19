2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile Avustralya kozlarını paylaştı. Turnuvadaki ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenen Amerika Birleşik Devletleri, ilk maçında A Milli Futbol Takımımızı 2-0 mağlup eden Avustralya'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı ve tur biletini neredeyse garantiledi. ABD'nin gollerini dakika 11'de Cameron Burgess (kendi kalesine) ve dakika 43'te Alexander Freeman kaydetti.

ABD, grup aşamasının son maçında A Milli Takımımız ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Balogun ceza sahasına çok hızlı girdi. İçeriye çevirdiği topta Cameron Burgess topu kendi kalesine gönderdi. pic.twitter.com/Ddym0BdoeV — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026