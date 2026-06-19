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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Avustralya'yı yenen ABD 2'de 2 yaptı, son 32 biletini kaptı!

Avustralya'yı yenen ABD 2'de 2 yaptı, son 32 biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'yı yenen ABD, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 22:00 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 00:19
Avustralya'yı yenen ABD 2'de 2 yaptı, son 32 biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile Avustralya kozlarını paylaştı. Turnuvadaki ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenen Amerika Birleşik Devletleri, ilk maçında A Milli Futbol Takımımızı 2-0 mağlup eden Avustralya'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı ve tur biletini neredeyse garantiledi. ABD'nin gollerini dakika 11'de Cameron Burgess (kendi kalesine) ve dakika 43'te Alexander Freeman kaydetti.

ABD, grup aşamasının son maçında A Milli Takımımız ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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