İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Bu yıl Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Sezonun ilk maçı son şampiyon Arsenal ile ligin yeni ekibi Coventry City arasında 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
Premier Lig'e yükselen Hull City sahasında sezonun ilk maçında Manchester United ile karşılaşacakken Ipswich Town ise Sunderland'i konuk edecek.
Şampiyonluk favorilerden Manchester City, Pep Guardiola'sız çıkacağı ilk maçında Bournemouth ile sahasında karşılaşacak. Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise Newcastle United'a konuk olacak.
Premier Lig'in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:
21 Ağustos Cuma
Arsenal - Coventry City
22 Ağustos Cumartesi
Brentford - Tottenham
Everton - Crystal Palace
Hull City - Manchester United
Ipswich Town - Sunderland
Nottingham Forest - Leeds United
23 Ağustos Pazar
Brighton & Hove Albion - Aston Villa
Manchester City - Bournemouth
Newcastle United - Liverpool
24 Ağustos Pazartesi
Fulham - Chelsea