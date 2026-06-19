A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'nin San Francisco şehrindeki Bay Area Stadı'nda Paraguay ile karşılaşacak.

Bizim Çocuklar müsabakadan zaferle ayrılarak hem siftah yapmak hem de Avustralya yenilgisini telafi etmek istiyor.

Millilerimizin gruptan çıkma şansı adına çok kritik olan bu mücadele öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere başarı mesajı geldi.

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Millî Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum." ifadeleri kullanıldı.