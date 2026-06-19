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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Milli Takım'a başarı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Milli Takım'a başarı mesajı!

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a başarı mesajı geldi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 22:15 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 22:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Milli Takım'a başarı mesajı!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'nin San Francisco şehrindeki Bay Area Stadı'nda Paraguay ile karşılaşacak.

Bizim Çocuklar müsabakadan zaferle ayrılarak hem siftah yapmak hem de Avustralya yenilgisini telafi etmek istiyor.

Millilerimizin gruptan çıkma şansı adına çok kritik olan bu mücadele öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere başarı mesajı geldi.

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Millî Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

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