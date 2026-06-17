CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Gana 90+5'te bulduğu gol ile Panama'yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın golü...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 04:03 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 04:09
Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Panama'yı 1-0 mağlup etti. BMO Field - Toronto'da oynanan mücadelede Gana'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gana 3 puanı hanesine yazdırdı. Panama ise henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Murillo, Panama ile mücadeleye ilk 11'de başladı. Murillo, 90 dakika sahada kaldı. RAMS Başakşehir'in futbolcusu Jerome Opoku da Gana formasını bu mücadelede 90 dakika terletti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 2. hafta maçında Gana, İngiltere; Panama ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Özbekistan-Kolombiya | CANLI
F.Bahçe'ye transferde şok! 1 hafta içinde...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
ABD-İran anlaşmasında 14 maddelik yol haritası: Hürmüz, nükleer stoklar ve 300 milyar dolar detayı | İmzalar atıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz ile Demokratik Kongo berabere kaldı!
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sultanlar set vermeden kazandı! Sultanlar set vermeden kazandı! 21:08
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler 19:21
TVF'den Zehra Güneş açıklaması! TVF'den Zehra Güneş açıklaması! 19:11
Beşiktaş'tan UEFA için açıklama geldi! Beşiktaş'tan UEFA için açıklama geldi! 19:09
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! 18:33
TOFAŞ Shavar Reynolds'ı transfer etti! TOFAŞ Shavar Reynolds'ı transfer etti! 15:16
Daha Eski
İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi! İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi! 15:25
FIVB Kadınlar Milletler Ligi! FIVB Kadınlar Milletler Ligi! 15:40
Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde derbi! Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde derbi! 16:08
G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! 16:14
U20 Milli hentbolcular Bolu'da hazırlanıyor! U20 Milli hentbolcular Bolu'da hazırlanıyor! 16:40
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? 17:02