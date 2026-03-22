Tekke destanı

Başkan Ertuğrul Doğan döneminde en uzun süreli görev yapan ve en yüksek puan ortalaması elde eden teknik direktör Fatih Tekke oldu. Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Tekke ile Trendyol Süper Lig'de toplam 36 maça çıktı.

Karadeniz devi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Ligi de 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 27. hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, 60 puanla lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada.

MUHTEŞEM BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATIYOR

Fırtına şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek. Trabzonspor'da sezonun en büyük hikâyesi kuşkusuz Fatih Tekke'nin teknik direktörlük performansı oldu. Göreve geldiği ilk günlerde hakkında yapılan "Uzun süre kalamaz" yorumlarını boşa çıkaran genç teknik adam, bordo-mavilileri yeniden zirve yarışının içine soktu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme ve hatta daha büyük hayaller kurulmasını sağladı. Tekke ile yükseliş başladı.

AVCI İKİNCİ SIRADA

2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1.80 puan ortalaması elde etti.

BJELİCA TEK YABANCI

NENAD Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu. Bordomavililer, Hırvat teknik adam ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti.

2.07 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Fatih Tekke ile 38 lig maçında 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tekke 2.07 puan ortalamasıyla Mart 2023'te seçilen Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50), Şenol Güneş (1.30) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti. Tekke 38 haftadır görevini sürdürürken Avcı 31, Güneş ise 23 maça çıktı.

İLMEK İLMEK İŞLEDİ

2.08 puan ortalaması yakalayan takım, Süper Lig'in en istikrarlı ekiplerinden biri haline geldi.

HER ŞEYİ BAŞARDI

Fatih Tekke göreve geldiğinde Trabzonspor için tablo pek iç açıcı değildi. Deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımı devralan Tekke, ilk maçında Başakşehir karşısında kazanarak değişimin sinyalini verdi. Ardından takımı adeta yeniden inşa etti.

AVANTAJ ELDE EDEBİLİR

2025-2026 sezonunda 27 maçta 60 puana ulaşmayı başaran Trabzonspor, artık sadece yarışın içinde değil; doğrudan hedefin ortağında. Fenerbahçe ile puanları eşitleyen bordo-mavililer, kalan haftalarda avantajı ele geçirmek istiyor. Bu performans, sezon başında pek az kişinin tahmin ettiği bir tabloyu ortaya çıkardı.

7 FİNAL TEK HEDEF

Bordo mavili takımın önünde artık 7 kritik maç var. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda oynanacak. Fatih Tekke ve öğrencileri, bu süreci "final haftaları" olarak görüyor ve maksimum puan hedefliyor. Takım hedefe kilitlendi.