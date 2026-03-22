Sıra geldi derbi zaferine

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Milli aranın ardından Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürecek. Bu senaryo, sezonun son haftalarına girilirken sarıkırmızılı ekip üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Teknik direktör Fatih Tekke, şimdiden Galatasaray derbisinin planlarını yapmaya başladı.