Fırtına'dan kasırgaya dönüştü

Süper Lig'in ikinci yarısında adeta fırtına gibi esen Trabzonspor, ortaya koyduğu performansla zirve yarışında öne çıktı. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puan topladı ve bu periyotta en fazla puan toplayan takım oldu. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz devi, puanını 60'a yükseltti. Bu galibiyetle birlikte ligde 148 hafta sonra üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi. Bu seriyi en son 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemde yakalamıştı. İlk yarının aynı periyodunda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayan Trabzonspor, ikinci yarıda performansını daha da yukarı taşıdı.

F.BAHÇE 21 PUAN TOPLADI

Milli araya averajla 3. sırada giren bordo-mavililer, bir maç eksiği bulunan lider G.Saray'dan 3 puan fazla toplamayı başardı. F.Bahçe ise aynı süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan toplayabildi.