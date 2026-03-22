Fırtına'dan kasırgaya dönüştü

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor



Bordo-mavili takım, ikinci yarıda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. İlk devrede aynı dönemde alınan puan 23’tü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50


Süper Lig'in ikinci yarısında adeta fırtına gibi esen Trabzonspor, ortaya koyduğu performansla zirve yarışında öne çıktı. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puan topladı ve bu periyotta en fazla puan toplayan takım oldu. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz devi, puanını 60'a yükseltti. Bu galibiyetle birlikte ligde 148 hafta sonra üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi. Bu seriyi en son 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemde yakalamıştı. İlk yarının aynı periyodunda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayan Trabzonspor, ikinci yarıda performansını daha da yukarı taşıdı.

F.BAHÇE 21 PUAN TOPLADI

Milli araya averajla 3. sırada giren bordo-mavililer, bir maç eksiği bulunan lider G.Saray'dan 3 puan fazla toplamayı başardı. F.Bahçe ise aynı süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan toplayabildi.

Domenico Tedesco için flaş iddia!
G.Saray'da Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Girne'den Kapalıçarşı'ya "Halil Falyalı" ağı! "Ladin" çözüldü kirli ağ göründü | Kara parayı futbolcu katili Kadayıfçıoğlu ailesi akladı
Icardi için flaş transfer iddiası!
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı 07:48
Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 07:36
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:35
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:30
Daha Eski
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 01:28
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:12
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:11
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 00:42
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! 00:39
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! 00:39