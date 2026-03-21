Tekke şahlandırdı

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 27. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un ortaya koyduğu tablo geçen sezona göre dikkat çeken bir sıçramayı da gözler önüne serdi. Bordo-mavililer, ligin bitimine 8 hafta kala 60 puana ulaşarak, 2024-25 sezonunu tamamladığı 51 puana şimdiden 9 puan fark atmış durumda. Trabzonspor bu sezon geride kalan 27 maçlık bölümde 18 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi. Karadeniz devi bu periyotta 53 gol attı, 29 tane yedi. Geçtiğimiz dönemin toplamında fileleri 58 kez sarsmış, 45 gol yemişlerdi.

9 KEZ KAZANBİLMİŞTİ

Bu sezon ise henüz 27 hafta geride kalmasına rağmen puan olarak geçen sezona fark atıldı. Trabzonspor kısıtlı kadro imkanlarına rağmen bu dönem önemli bir çıkışa imza attı. İki sezonun aynı dönem kıyaslaması ise daha da dikkat çekici. Trabzonspor, 2024-25 sezonunun 27. haftasında yalnızca 36 puanda kalmıştı. Geçtiğimiz dönem aynı periyotta 9'ar galibiyet, beraberlik ve yenilgi ile 10. sırada yer almıştı. Bu dönem averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor. Böylece bordo-mavililer, geçen yılın aynı dönemine göre 24 puan daha fazla topladı.

3 TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu durum teknik direktör Fatih Tekke'nin önemli bir başarısı olarak dikkat çekti. Çünkü Trabzonspor geçtiğimiz sezon toplamda üç teknik adam değişikliğine gitmiş, son olarak Tekke ile yoluna devam etme kararı almıştı. Bordo mavili takım 48 yaşındaki hoca geldikten sonra toparlanmış ve geçtiğimiz sezonu da yedinci sırada tamamlayabilmişti. Bu sezon ise maliyet olarak kendisine oranla çok daha güçlü rakiplerine rağmen, üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Karadeniz devinin şampiyonluk iddiası da devam ediyor. İnce hesaplar yapılıyor

EN İYİ DÖNEMİ

Trabzonspor'un İkas Eyüpspor'u mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Felipe Augusto, öne çıkan isim oldu. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Karadeniz devinde 22 yaşındaki oyuncu, performansıyla alkış topladı. Bu sezon Süper Lig'de 11, tüm resmi maçlarda ise 13 gole ulaşan Augusto, kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Daha önce Cercle Brugge formasıyla 66 maçta 9 gol atan, Corinthians'ta ise 29 maçta 2 kez fileleri havalandıran genç oyuncu, Trabzonspor'da çıkış yaptı.

TEKKE'DEN KARİYER REKORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

EYÜP'E KARŞI KALE KAPALI

Fırtına'nın Süper Lig tarihinde gol yemeden Eyüpspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor ile oynadığı 4 lig maçında da kalesini gole kapatırken, bu alanda yalnızca Erzurumspor FK ile eşit istatistiğe sahip.

SERİSİ 'DEVAM' EDİYOR

Trendyol Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, Ekim-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. Bordo-mavililer, dış sahadaki istikrarlı performansıyla zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

DEPLASMANDA TARİHİ İKİLİ

Felipe Augusto (9) ve Paul Onuachu (10), Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun skor katkısı, bordo-mavililerin dış saha performansında belirleyici rol oynadı.

KALECİ ONANA YOK

Kamerun Milli Takımı'nın Avustralya ve Çin maçları için açıkladığı aday kadroda Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Andre Onana bir kez daha yer almadı. Afrika basınında, bu kararın Samuel Eto'o ile yaşanan sorunlarla bağlantılı olduğu iddiaları öne çıktı.

G.SARAY DERBİSİ 4 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'de milli aranın ardından gözler dev karşılaşmaya çevrildi. Trabzonspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşma 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, hem zirve yarışını hem de sezonun gidişatını yakından etkileyecek kritik maçlardan biri.

ŞAMPİYONLUK DÖNEMİNİN 6 PUAN GERİSİNDE

Fırtına, şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Bordo-mavililer, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek.