CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Mesaj yağmuru

Mesaj yağmuru

Orhan Kaynak'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri başsağlığı mesajları yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Mesaj yağmuru

TFF'nin mesajı şöyle: "Türk futbolunun değerli isimlerinden, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ümit Millî Takım'da sahaya çıktığı 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Orhan Kaynak, kariyeri boyunca Trabzonspor, Beşiktaş, Adanaspor, Samsunspor, Kocaelispor, Büyükşehir Bld., Kayserispor, A. Sebatspor ile Sarıyer kulüplerinde oynamış ve toplamda 1 kez gol kralı olarak Türkiye Kupası, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Kaynak, Trabzonspor'un yanı sıra Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor'da yardımcı antrenörlük; Adana Demirspor, Sarıyer, Elazığspor ve Boluspor'da ise teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ: "Eski futbolcularımızdan ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE: Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. MERHUM Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

GALATASARAY: "Eski milli futbolcu ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

SAMSUNSPOR: Bir dönem kulübümüz formasını giyen eski futbolcumuz, Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR: "Bir dönem kulübümüzde de yardımcı antrenör olarak görev yapan teknik adam ve futbolcu Orhan Kaynak'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz."

GÖZTEPE: Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, Trabzonspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz.

RAHMET DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı: Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.

SONRA AÇIKLANACAK

Orhan Kaynak'ın vefat haberiyle ilgili bordo-mavili camianın yanı sıra, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve çok sayıda kulüpten taziye mesajı yayımlanırken, kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Kaynak'ın cenaze programına ilişkin bilgilerin ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD-İsrail-İran savaşında 12'nci gün | Trump: 16 mayın döşeme gemisini vurduk
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray Liverpool'u yine devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! Hacıosmanoğlu G.Saray'ın galibiyetini değerlendirdi! 01:31
VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! VakıfBank'tan müthiş geri dönüş! 01:26
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında! 01:18
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti! 01:18
G.Saray Liverpool'u yine devirdi! G.Saray Liverpool'u yine devirdi! 01:18
Daha Eski
Osimhen maç sonu korkuttu! Osimhen maç sonu korkuttu! 01:18
Okan Buruk İngilizlere karşı üstün! Okan Buruk İngilizlere karşı üstün! 01:17
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:17
Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet Okan Buruk: Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet 01:17
Uğurcan Ekitike'ye gol izni vermedi! İşte o pozisyon Uğurcan Ekitike'ye gol izni vermedi! İşte o pozisyon 01:17
Liverpool'a Ali Sami Yen'de gün yüzü yok! Liverpool'a Ali Sami Yen'de gün yüzü yok! 01:17