Mesaj yağmuru

TFF'nin mesajı şöyle: "Türk futbolunun değerli isimlerinden, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ümit Millî Takım'da sahaya çıktığı 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Orhan Kaynak, kariyeri boyunca Trabzonspor, Beşiktaş, Adanaspor, Samsunspor, Kocaelispor, Büyükşehir Bld., Kayserispor, A. Sebatspor ile Sarıyer kulüplerinde oynamış ve toplamda 1 kez gol kralı olarak Türkiye Kupası, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Kaynak, Trabzonspor'un yanı sıra Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor'da yardımcı antrenörlük; Adana Demirspor, Sarıyer, Elazığspor ve Boluspor'da ise teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ: "Eski futbolcularımızdan ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE: Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. MERHUM Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

GALATASARAY: "Eski milli futbolcu ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

SAMSUNSPOR: Bir dönem kulübümüz formasını giyen eski futbolcumuz, Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR: "Bir dönem kulübümüzde de yardımcı antrenör olarak görev yapan teknik adam ve futbolcu Orhan Kaynak'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz."

GÖZTEPE: Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, Trabzonspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz.

RAHMET DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı: Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.

SONRA AÇIKLANACAK

Orhan Kaynak'ın vefat haberiyle ilgili bordo-mavili camianın yanı sıra, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve çok sayıda kulüpten taziye mesajı yayımlanırken, kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Kaynak'ın cenaze programına ilişkin bilgilerin ayrıca paylaşılacağı belirtildi.