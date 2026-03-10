Yalnız bırakmadılar

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta tribünler dolmadı. Ev sahibi takım taraftarları kale arkası tribününde yoğunlaşırken, Trabzonspor taraftarları da misafir takım tribünün yarısına yakınını doldurdu. Bordo-mavili futbolseverler, atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı ve 90 dakika takımlarını hiç susmadan destekledi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
