VAR uyarısıyla kırmızı kart

Kayserispor maçın henüz 5'inci dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz, Oulai'ye sert müdahalede bulundu. Hakem Cihan Aydın sarı-kırmızılı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından monitöre giden 33 yaşındaki hakem, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Dorukhan'a kırmızı kart gösterdi.
Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
