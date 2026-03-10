CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tekke'nin eseri

Tekke'nin eseri

Fatih Tekke ile şahlanan Fırtına, Onuachu (2) ve Bilal Bayazit'in (kk) golleri ile Kayserispor'u yenerek zirve yürüşünü sürdürdü. Üst üste 3. galibiyetini alan Karadeniz devi, dördüncü Beşiktaş ile puan farkını 8'e yükseltmeyi başardı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Tekke'nin eseri

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esiyor. Fatih Tekke ile muhteşem bir performans sergileyen Karadeniz devi, dün Kayserispor'u yenerek üstü üste üçüncü galibiyetini aldı ve zirve takibini devam ettirdi. Fırtına'nın gollerini biri penaltıdan Onuachu (2) ve Bilal Bayazit kendi kalesine attı. Kayseri'nin sayısını ise Onugkha kaydetti. 3-0'ı bulan bordo mavililer maçı rölantiye aldı.

SERİ 14 YILA ÇIKTI

Bu periyotta ev sahibi takım birçok pozisyona girdi ancak gol atamadı. Bordo mavililer bu galibiyetle bir geleneği de devam ettirdi. Son olarak 2012-2013 sezonunda deplasmanda Biseswar ve Bobo'nun golleri ile 2-1 yenilen bordo-mavili takım, kaybetmeme serisini 14 yıla çıkardı. Karadeniz devi bu süreçte 12 galibiyet ve 4 beraberlik alarak muhteşem bir seri elde etmeyi başardı.

BATAGOV SAKATLANDI

Bordo mavililerin stoperi Batagov dün sakatlık yaşadı. Ukraynalı savunmacı maçı tamamlarkan Fatih Tekke, "Batagov'un yarın (bugün) MR'ı çekilecek. Kesin durumu o zaman belli olacak" ifadesini kullandı.

3

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Ocak 2024'ten bu yana ilk kez üst üste üç dış saha galibiyeti aldı.

2

Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, bu deplasmanda Aralık 2018'den (2-0) bu yana en az iki farklı ilk galibiyetini aldı.

DEPLASMAN CANAVARI!

Bordo mavililer, bu sezon deplasmanda harika bir performans sergiliyor. Ligde 13 deplasman maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Karadeniz devi, deplasmanda 29 puan toplayan Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Fırtına son 5 deplasmanda da 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 13 puan elde etti.

BEKLENEN KADRO İLE ÇIKTI

Fatih Tekke, Kayserispor ile oynanan maçta sürpriz yapmadı. Tekke, geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçının ilk 11'ine göre Bouchouari'nin yerine Oulai'ye, Okay'ın yerine Ozan'a, Nwakaeme'nin yerine Zubkov'a ve Umut'un yerine Onuachu'ya görev verdi.

3 OYUNCU EKSİKTİ

Sakatlığı bulunan Folcarelli ve Bouchouari ile lisansı aktif edilmeyen Vişça, Kayseri maçında forma giyemedi. Folcarelli üst üste ikinci maçını kaçırırken, Bouchouari'nin de sakatlık sonrası kaçırdığı ilk maç oldu.

34'ÜNCÜ GALİBİYET

Fırtına ile Kayseri, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi. 58 maçın 34'ü Trabzon'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken; 9 müsabakayı da Kayseri kazandı. Trabzonspor, 110 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti.

KIRMIZI KART YAVAŞLATTI

Savic: "Ligde kalma mücadelesi verecek bir rakibe karşı zor bir maç olacağının bilinceydik. Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Önemli olan zaten kazanmamızdı."

RESMEN KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ

Kayserispor'u dün çok rahat mağlup eden Trabzonspor, bu sezon gol üretme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Bordo- mavililer, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 30 karşılaşmada rakip fileleri 66 kez havalandırarak maç başına 2,2 gol ortalaması yakaladı. Oldukça etkili bir performans sergileyen Fırtına, rakiplerine korku salıyor.

F.Bahçe'de Asensio fırtınası!
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde | Trump savaş bitiyor dedi | Tahran füzeleri gönderdi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Daha Eski
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 00:20
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! 00:20