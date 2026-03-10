Tekke'nin eseri

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esiyor. Fatih Tekke ile muhteşem bir performans sergileyen Karadeniz devi, dün Kayserispor'u yenerek üstü üste üçüncü galibiyetini aldı ve zirve takibini devam ettirdi. Fırtına'nın gollerini biri penaltıdan Onuachu (2) ve Bilal Bayazit kendi kalesine attı. Kayseri'nin sayısını ise Onugkha kaydetti. 3-0'ı bulan bordo mavililer maçı rölantiye aldı.

SERİ 14 YILA ÇIKTI

Bu periyotta ev sahibi takım birçok pozisyona girdi ancak gol atamadı. Bordo mavililer bu galibiyetle bir geleneği de devam ettirdi. Son olarak 2012-2013 sezonunda deplasmanda Biseswar ve Bobo'nun golleri ile 2-1 yenilen bordo-mavili takım, kaybetmeme serisini 14 yıla çıkardı. Karadeniz devi bu süreçte 12 galibiyet ve 4 beraberlik alarak muhteşem bir seri elde etmeyi başardı.

BATAGOV SAKATLANDI

Bordo mavililerin stoperi Batagov dün sakatlık yaşadı. Ukraynalı savunmacı maçı tamamlarkan Fatih Tekke, "Batagov'un yarın (bugün) MR'ı çekilecek. Kesin durumu o zaman belli olacak" ifadesini kullandı.

3

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Ocak 2024'ten bu yana ilk kez üst üste üç dış saha galibiyeti aldı.

2

Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, bu deplasmanda Aralık 2018'den (2-0) bu yana en az iki farklı ilk galibiyetini aldı.

DEPLASMAN CANAVARI!

Bordo mavililer, bu sezon deplasmanda harika bir performans sergiliyor. Ligde 13 deplasman maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Karadeniz devi, deplasmanda 29 puan toplayan Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Fırtına son 5 deplasmanda da 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 13 puan elde etti.

BEKLENEN KADRO İLE ÇIKTI

Fatih Tekke, Kayserispor ile oynanan maçta sürpriz yapmadı. Tekke, geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçının ilk 11'ine göre Bouchouari'nin yerine Oulai'ye, Okay'ın yerine Ozan'a, Nwakaeme'nin yerine Zubkov'a ve Umut'un yerine Onuachu'ya görev verdi.

3 OYUNCU EKSİKTİ

Sakatlığı bulunan Folcarelli ve Bouchouari ile lisansı aktif edilmeyen Vişça, Kayseri maçında forma giyemedi. Folcarelli üst üste ikinci maçını kaçırırken, Bouchouari'nin de sakatlık sonrası kaçırdığı ilk maç oldu.

34'ÜNCÜ GALİBİYET

Fırtına ile Kayseri, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi. 58 maçın 34'ü Trabzon'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken; 9 müsabakayı da Kayseri kazandı. Trabzonspor, 110 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti.

KIRMIZI KART YAVAŞLATTI

Savic: "Ligde kalma mücadelesi verecek bir rakibe karşı zor bir maç olacağının bilinceydik. Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Önemli olan zaten kazanmamızdı."

RESMEN KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ

Kayserispor'u dün çok rahat mağlup eden Trabzonspor, bu sezon gol üretme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Bordo- mavililer, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 30 karşılaşmada rakip fileleri 66 kez havalandırarak maç başına 2,2 gol ortalaması yakaladı. Oldukça etkili bir performans sergileyen Fırtına, rakiplerine korku salıyor.