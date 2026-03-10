Pina’dan 4’üncü asist

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, skora katkı vermeye devam ediyor. 45+2'de rakibi Ramazan'dan sıyrılan 23 yaşındaki oyuncunun ortasında Onuachu topu kafayla ağlarla buluşturdu. Wagner Pina böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 4'üncü asistini yaptı. Bordo-mavili futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bir gol pası vermişti.
10 Mart 2026 Salı 06:50
