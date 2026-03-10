CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Önemli olan 3 puan almak

Önemli olan 3 puan almak

6 maç sonra ilk 11'de yer alan Zubkov, "Rakibin kırmızı kartı sonrası yavaşladık. Kazanmak önemliydi" dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Önemli olan 3 puan almak

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyapsor karşılaşmasında sakatlanan Ukraynalı yıldız oyuncu maça devam edememişti. Zubkov, sakatlığı nedeniyle sırasıyla Türkiye Kupası'nda Fethiyespor; Süper Lig'de ise Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaçırmıştı. Ukraynalı sağ kanat, sakatlığını atlatmasıyla birlikte 23. haftadaki Karagümrük karşılaşmasında 45, Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasındaki Başakşehir müsabakasında ise 25 dakika sahada kaldı. 6 karşılaşmanın ardından dün sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki yıldızın şutu direkten döndü ve Bilal'ın sırtına çaprak ağlara gitti. Zubkov maç sonrası, "Kazanmak önemliydi. Rakibin kırmızı kartı sonrası yavaşladık" dedi.

