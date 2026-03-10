CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Değerli galibiyet

Değerli galibiyet

Fatih Tekke kritik 3 puanı böyle yorumladı: "Galip gelmek çok değerli. Maç bitmeden yendik düşüncesine girmek doğru değil"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Değerli galibiyet
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam şöyle konuştu: "Trabzonspor'a karşı 10 kişiyle oynamak kolay değil tabii. 3-0 olduğunda oyun kontrolüyle oyun kontrolsüzlüğü arasında ikilem yaşadık. Üçüncü golden sonra durduk. Çok basit top kayıplarıyla rakibi canlandırdık. Oyunun son bölümünde orta sahayı geçemedik desek doğru olur. Bu hiçbirimizin kabul edeceği bir şey değil. Maç bitmeden yendik düşüncesine girmek doğru değil. Galip gelmek çok değerli. Şimdi önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. Son periyotta her maç zorlaşıyor. Daha iyi ve daha istekli olmak zorundayız. Sadece bireyselliğe iş düşerse hata yaparız."
