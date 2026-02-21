Motivasyon yükseltiyor

Geçtiğimiz hafta Papara Park Stadı'nda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'da moraller bozulmuştu. Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 7 puan gerisine düşen Fırtına, Gaziantep FK mücadelesini kazanıp toparlanmayı amaçlıyor. Fatih Tekke takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışırken, çıkış rotasını da belirledi.

HEDEF 5 MAÇTA 15 PUAN ALMAK

Bordo-mavililer, önündeki 5 maçlık lig fikstüründen 15 puan çıkartmayı hedefliyor. Fikstür de böyle bir seri için müsait gözüküyor. Yarın Gaziantep ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fırtına, sonrasında evinde Karagümrük, deplasmanda Kayseri, içeride Rize ve İstanbul'da Eyüp maçlarına çıkacak.

KUPADA DA KRİTİK VİRAJ: BAŞAKŞEHİR

Fırtına'nın bir de kritik kupa maçı var. Trabzonspor, 3 Mart'ta gruptaki son karşılaşmada Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. 3 maç sonunda kupada 6 puanı olan Karadeniz devi yola devam etmeyi hedefliyor. Türkiye Kupası'nda son 2 yıldır final oynayıp kaybeden Trabzonspor artık 10. kupayı istiyor.

SÜRESİ ARTACAK

Sezonun ilk yarısında sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, ikinci devrede oynanan 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Fatih Tekke'nin fiziksel durumunu kademeli olarak yukarı çektiği ve son olarak Fenerbahçe derbisinde 20 dakika oynattığı 36 yaşındaki sol kanada, Gaziantep FK maçında daha uzun süre görev vermeyi planlıyor.

G.ANTEP'E HİÇ YENİLMEDİ

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi. Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 14. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise berabere bitti.

TEK PUANI BU SEZON VERDİ

Fırtına, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, 2019-20'de 4-1, 2020-21'de 1-0, 2021-22'de 3-0, 2022-23'te 3-2, 2023-24'te 4-2, geçen sezon da 3-2 kazandı. Bu sezon ilk maç 1-1 bitti. Karadeniz devi, bu maçlarda 19 gol atarken, 8 gol yedi.

ÜÇÜNCÜLÜK ALARMI VERİLDİ

Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep maçında kayıp yaşamak istemiyor. Karadeniz devi, bundan sonraki süreçte yaşanacak her puan kaybının üçüncülük koltuğunu da riske atacağının farkında.

TEKKE'DEN PLAN UYARISI

Teknik direktör Fatih Tekke, hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı toplantılarda oyun planını daha da geliştirmeleri gerektiğini ve kesinlikle plana sadık kalmaları konularına dikkat çekti. Tekke, takımdan maksimum verimi almak istiyor.