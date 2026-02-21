CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Folcarelli'nin hasreti

Bordo-mavili takımın formasıyla istikrarlı ve disiplinli bir grafik çizen Tim Jabol-Folcarelli, Trabzonspor kariyerindeki ilk golünü arıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Tim Jabol-Folcarelli, bordo-mavili formayla ortaya koyduğu istikrarlı performansla beğeni toplasa da gol yollarında henüz aradığını bulamadı. Savunma katkısı ve oyun disipliniyle öne çıkan 26 yaşındaki merkez orta sahanın şu ana kadar golü yok. 2024-25 sezonunun devre arasında Ajaccio'dan alınan Folcarelli, 31 maça (2273 dakika) çıktı ama fileleri sarsamadı. Ajaccio'da 49 maçta 4 gol ve 4 asist üreten 1.87 boyundaki oyuncu, Le Puy formasıyla da 2 kez fileleri havalandırmıştı. Bu yıl ligde 23 karşılaşmada 3 asistlik katkı sağlayan Fransız orta saha, yükselen form grafiğini sezonun kalan bölümünde atacağı gollerle taçlandırmayı hedefliyor. Ajaccio'dan bir milyon euro'ya alınan Folcarelli, Fatih Tekke'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kanat!
