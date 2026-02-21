CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 7 bitirdiler

7 bitirdiler

Onuachu (16), Muçi (10) ve Augusto (9) 35 gol attı. 3 isim dış sahada 7’şer kez fileleri sarstı. Müthiş üçlü, yarın G.Antep maçında da Fırtına’nın en büyük kozu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
7 bitirdiler

Süper Lig'de sezona Trabzonspor'un hücum hattı damga vurdu. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto'dan oluşan üçlü, attıkları gollerle takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı. Üç oyuncu toplamda 35 gole ulaşarak ligde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Trabzonspor'un bu üç ismi, bireysel üretkenlikleriyle rakip takımların öne çıkan hücum oyuncularıyla yapılan kıyaslamalarda da üst sıralarda yer aldı. Onuachu 16, Muçi 10 ve Augusto 9 golle takımın en skorer isimleri oldu. Ancak asıl dikkat çeken detay deplasman performanslarında ortaya çıktı. Üç oyuncu da dış sahada 7'şer gol kaydetti.

FIZIK GÜCÜ ÖNDE

Farklı oyun stillerine sahip hücumcuların aynı deplasman gol sayısına ulaşması, bordo-mavili ekibin skor yükünü dengeli şekilde paylaştığını gözler önüne serdi. Onuachu fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkarken, Muçi dinamizmi ve ceza sahası dışından ürettiği tehdit ile farkını hemen hemen her maçta gösteriyor. Son 4 maçtır suskun kalan Augusto ise bitiriciliği ve doğru pozisyon almasıyla skor katkısı sağlıyor. Ancak tablo değişmiyor; üç isim de deplasmanda 7 kez fileleri havalandırdı. Bu üçlü yarın Gaziantep'te oynanacak karşılaşmada da Karadeniz devinin en büyük gol ayakları olacak.

ATILAN 22 GOLÜN 21'İ ÜÇ İSİMDEN

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada 22 gol kaydetti. Bu gollerin 21'i söz konusu üç oyuncudan gelirken, tek gol ise ayrılan Sikan'dan geldi. Ortaya çıkan istatistik, Karadeniz devinin dış sahada tek isme bağımlı olmadığını ve hücum organizasyonunun kolektif bir yapı sergilediğini gösterdi.

AUGUSTO ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto yarın oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasına özel olarak hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde 22. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutlayan genç futbolcu, dört maçlık gol özlemine son vermek istiyor. Trabzonspor'da Zubkov'un dönüşüyle birlikte kanat hattında rekabet artarken, bordo-mavililer Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

SAHADA LİDER, TARAFTARIN GÖZDESİ

Onuachu, Trabzonspor'un en önemli hücum gücü olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Fatih Tekke de tüm oyun planını Nijeryalı forvete göre yapıyor. 31 yaşındaki yıldız, ayrıca bu sezon 16 golün 6'sını kafayla kaydetti. 2.01 boyundaki kulenin 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında attığı kafa golü de Süper Lig resmi sayfasında taraftarlar tarafından haftanın en güzel golü seçildi.

46 MAÇTA 34 GOL KAYDETTİ

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 46 resmi karşılaşmada 34 gole imza attı. Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Onuachu, bu sezon da ligde 19 mücadelede 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.

