Andre Onana'nın geleceği hakkında flaş karar!

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralık kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geleceği belirsizliğini korurken yurt dışından gelen o haber gündeme oturdu. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 11:07
Bordo-mavililerin sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralık kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basınından Onana için dikkat çeken bir iddia geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadrosunda tutmayı planlamıyor. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan 29 yaşındaki file bekçisini satarak gelir elde etmeyi hedefleyen İngiliz ekibinin bu konudaki kararının net olduğu belirtildi.