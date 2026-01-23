Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai için transfer gündemi giderek ısınıyor. Yurt dışından birçok kulübün radarında olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için bu kez Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, genç futbolcunun durumu hakkında Trabzonspor ile temas kurduğu öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Oulai'nin abisi Charles'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Charles, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maça odaklandığını bilsin." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Christ Oulai, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.