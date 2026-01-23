CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Avrupa’dan talipleri bulunan Trabzonspor'un genç orta sahasu Christ Oulai için Galatasaray devreye girerken Oulai’nin ailesinden “Trabzon’da mutlu” mesajı geldi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 10:08
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oulai'nin ailesinden transfer mesajı! İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai için transfer gündemi giderek ısınıyor. Yurt dışından birçok kulübün radarında olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için bu kez Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, genç futbolcunun durumu hakkında Trabzonspor ile temas kurduğu öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Oulai'nin abisi Charles'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Charles, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maça odaklandığını bilsin." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Christ Oulai, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Türk Telekom-REKLAM
İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
FETÖ dümeni uyuşturucuya kırdı: Firari Aytaç Ocaklı ve İBB casusu Hüseyin Gün 10 tonluk sevkiyattan çıktı
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur'dan görüntüler Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur'dan görüntüler 09:50
76ers Rockets'ı mağlup etti 76ers Rockets'ı mağlup etti 09:40
İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! İngiliz basını F.Bahçe maçını konuşuyor! 09:39
Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! 09:09
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... 09:04
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum 08:48
Daha Eski
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:47
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti 08:25
Noa Lang, İstanbul'da! Noa Lang, İstanbul'da! 01:44
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 01:44
F.Bahçe kaybetti ama ilk 24 garanti! F.Bahçe kaybetti ama ilk 24 garanti! 01:44
Tedesco'dan Nesyri açıklaması! Tedesco'dan Nesyri açıklaması! 01:44