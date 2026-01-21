Trabzonspor'da Wagner Pina hareketliliği! Brezilya ekibi talip oldu

Wagner Pina için Güney Amerika'dan ciddi bir talip çıktı. Brezilya Seri A ekibi Vasco da Gama, Yeşil Burun Adaları milli takımı formasını da terleten sağ beki kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Brezilya ekibinin sunduğu ilk plan; 23 yaşındaki savunmacıyı bir sezonluk satın alma opsiyonuyla kiralamak. Henüz başlangıç aşamasında olan görüşmelerde Trabzonspor'un tavrı belirleyici olacak. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu satış listesinde yer almıyor.