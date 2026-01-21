CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Wagner Pina hareketliliği! Brezilya ekibi talip oldu

Trabzonspor'da Wagner Pina hareketliliği! Brezilya ekibi talip oldu

Trabzonspor’un sağ beki Wagner Pina, Brezilya’nın köklü kulübü Vasco da Gama’nın radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı. Transferde son sözü bordo-mavili yönetim söyleyecek. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Trabzonspor'da Wagner Pina hareketliliği! Brezilya ekibi talip oldu

Wagner Pina için Güney Amerika'dan ciddi bir talip çıktı. Brezilya Seri A ekibi Vasco da Gama, Yeşil Burun Adaları milli takımı formasını da terleten sağ beki kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Brezilya ekibinin sunduğu ilk plan; 23 yaşındaki savunmacıyı bir sezonluk satın alma opsiyonuyla kiralamak. Henüz başlangıç aşamasında olan görüşmelerde Trabzonspor'un tavrı belirleyici olacak. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu satış listesinde yer almıyor.

