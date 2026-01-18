Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşadığı haftada ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında farkı eritmek üzere sahaya çıkıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

FIRTINA'DA FIRSAT HAFTASI

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, liderin puan kaybıyla başladığı ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle start vermek ve aradaki farkı eritmek istiyor.