CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI

Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Zirve takibinde kritik önem taşıyan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:55
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşadığı haftada ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında farkı eritmek üzere sahaya çıkıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

FIRTINA'DA FIRSAT HAFTASI

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, liderin puan kaybıyla başladığı ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle start vermek ve aradaki farkı eritmek istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

Tekke: Sakatlıklarımız var ama...
Szymanski Fransa yolcusu!
DİĞER
Fenerbahçe’ye UEFA’dan müjdeli haber! Aston Villa maçında oynayacak...
Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye'de nasıl kaybetti?
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi...
Jhon Duran'ın cezası indirildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: Sakatlıklarımız var ama... Tekke: Sakatlıklarımız var ama... 16:38
F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha! F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha! 16:35
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi... 16:17
Erzurum evinde Amed'i devirdi! Erzurum evinde Amed'i devirdi! 15:47
Jhon Duran'ın cezası indirildi! Jhon Duran'ın cezası indirildi! 15:45
G.Saray'ı üzen haber! Pablo Garcia... G.Saray'ı üzen haber! Pablo Garcia... 15:37
Daha Eski
Fırtına'ya Kuzey'den genç golcü! Fırtına'ya Kuzey'den genç golcü! 14:45
Cimbom'un A. Madrid mesaisi başladı! Cimbom'un A. Madrid mesaisi başladı! 14:44
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 14:39
Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! 14:26
Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri 14:11
Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri 14:02