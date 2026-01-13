CANLI SKOR ANA SAYFA
Yongwa'da sıcak saatler

Yongwa’da sıcak saatler

Ouest-france.fr sitesi dün Trabzonspor’un Lorient’in 25 yaşındaki sol beki Darlin Yongwa’yı transfer etmek için 1 milyon euro-bonus şeklinde teklif yaptığını yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Yongwa’da sıcak saatler

Sol bek ve sol kanat transferlerini 18 Ocak'ta Kocaelispor ile oynanacak lig maçına kadar bitirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Nwaiwu'yu renklerine bağlayan ve sağ stopere Fatih Tekke'nin listesindeki ilk ismi alan Fırtına'da, Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınından ouest-france.fr sitesi Trabzonspor'un Lorient'in sol beki Yongwa'yı transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Teklifin 1 milyon euro artı bonus şeklinde olduğu belirtildi. Haziran ayına kadar Lorient ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavililere gitmek istediği yazılıyor. Lorient formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen 1.77 boyundaki futbolcu, sadece sol bek değil, orta sahanın solunda ve ihtiyaç duyulduğunda stoperde de görev yapabilme özelliğiyle "joker" oyuncu profiline uyuyor.

Lorientle 86 maça çıkan Darlin Yongwa, 3 kez fileleri sarstı. 9 da asist yaptı.

