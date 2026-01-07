Nwaiwu geliyor

Trabzonspor devre arasında ilk transfer bombasını dün patlattı: Chibuike Nwaiwu. Savic'in sık sık sakatlanması sebebiyle mutlaka stoper takviyesi yapmayı planlayan Karadeniz devi, bir süredir 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı için kulübü Wolfsberger ile pazarlık yapıyordu. Dün sabah saatlerinde bu transferle ilgili ilk müjde geldi. "Krone" gazetesi konu ile ilgili geniş bir habere imza attı. Haberde, "Türkiye liginde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper için Wolfsberger'e bonus ödemeleri de dahil olmak üzere sekiz milyon euro'luk bir teklif yaptı" denildi. Avusturya Bundesliga ekibinin yöneticisi Perchthaler'in açıklamasına da yer verildi. Perchthaler, "Trabzonspor 8 milyon euro önerdi. Trabzonspor'un ilgisi yüksek" dedi.

BAŞKAN RIEGLER RESMEN AÇIKLADI

Kleinezeitung.at sitesine konuşan başkan Riegler, "Trabzonspor ile genel bir anlaşmaya vardık" diyerek müjdeyi verdi. Wolfsberger, 1.93 boyundaki stoperi Eylül 2024'te Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan bedelsiz transfer etmişti. Genç savunma oyuncusu geride kalan 1.5 sezonda Avusturya'da 45 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bordo mavililer, 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nwaiwu ile Wolfsberger'den izin alarak görüşmüş ve 4.5 yıllığına anlaşmıştı. Futbolcu da kulübün sosyal medya paylaşımlarını beğenmeye başlamıştı. Dün gece olumlu haber geldi. Wolfsberger, bordo mavililerin 8 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Genç futbolcunun Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Nwaiwu, savunmayı sağlam tutmak isteyen takımlar için uygun, özellikle fiziksel mücadele yoğun liglerde iş yapabilecek bir stoper profili. Doğru eşleşme ve iyi bir sistem içinde, zamanla daha üst seviyeye çıkabilecek potansiyele sahip.

Genel Profil:

Pozisyon: Stoper

Uyruğu: Nijerya

Oyun tarzı: Fiziksel, mücadeleci, savunma odaklı

Güçlü ayak: Genellikle sağ ayaklı

Yaş profili: Genç / gelişime açık

Artıları Fizik gücü ve sertliği:

Hava toplarında güven vermesi

Savunmada konsantrasyonu

Gelişime açık olması

Teknik & Fiziksel Özellikler:

İkili mücadeleler: Güçlü, sert ve temaslı oyunu sever

Hava topları: En önemli artılarından biri

Pozisyon alma: Temel savunma bilgisi iyi, alan savunmasında etkili

Hız: Uzun mesafede fena değil, kısa patlayıcılık ortalama

Topla oyun: Basit oynar, oyun kurucu stoper profili değildir