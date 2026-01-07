Duraklama dönemi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, eksik oyuncuların çokluğunda 3 kulvarda oynadığı son 4 resmi karşılaşmada önemli kayıplar yaşadı. Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle duraklama dönemine girdi.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Ligin 15. haftasında 36 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada bulunan bordomavililer, son 2 haftada 1 beraberlik (Beşiktaş 1-1), 1 yenilgi (G.Birliği 4-3) ile 5 puan kaybetti. Trabzonspor, art arda kayıplarıyla ligin ilk yarısında 42 puanlı Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki yerini de 39 puanlı Fenerbahçe'ye kaptırdı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA YENİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, bu karşılaşmadan puansız ayrıldı. Fırtına, turuncu-yeşilli takıma 1-0 mağlup olarak grubu son sıralarda kötü bir başlangıç yaptı.

KALESİNİ SAVUNAMIYOR

Karadeniz devi, son haftalarda kalesini savunmada zorluk yaşıyor. Kaleci Andre Onana, yediği goller sebebiyle eleştirilmeye başladı. Bordo mavili takım oynadığı son 4 karşılaşmada 7 gol atarken; kalesinde 12 gol gördü.

SAKATLIK SIKINTISI

Baniya, Savic, Vişça, Okay Yokuşlu ve Mustafa Eskihellaç'ın yanına yeni bir sakat daha eklendi. Galatasaray ile oynanan Süper Kupa derbisinde Ozan Tufan'ın arka adalesinde gerilme meydana geldi. 30 yaşındaki orta sahanın İstanbulspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

DERBİ HASRETİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz devinin üç büyük rakibi karşısında kazanamama hasreti de sürdü. Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, 792 günlük büyük maç galibiyet özlemini sonlandıramadı. Fırtına, üç büyük rakibine karşı oynadığı son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY ŞANSSIZLIĞI

Bordo mavililer, Fatih Tekke ile Galatasaray ile 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon rakibine 3-0, Süper Kupa yarı finalinde de 4-1 mağlup oldu.

FATİH TEKKE SİFTAH YAPAMADI

Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri karşısında galibiyet alamayan bordo-mavililer, Tekke ile büyük maçlarda ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer maç olmak üzere oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

HÜSRAN BAŞLIKLARI

Trabzon'daki yerel gazeteler, Trabzonspor'un mağlubiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Kuzey Ekspres: Yine bize hüsran, yine bize hasret var, Sonnokta: Yine hüsran, Taka: Transferiniz batsın, Günebakış: Trabzon'dan bu kadar.