Ümit Akdağ ısrarı

Bordo-mavili yönetim, Alanya forması giyen Ümit Akdağ için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon 17 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Akdağ, sol ayaklı ve sol stoperde oynasa da sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan 1.92 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 asist yaptı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan Ümit, fizik gücüyle de göze çarpıyor. Ümit, İngiltere'de Chelsea altyapısında forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 2015-17 yılları arasında Chelsea'de altyapıda şans buldu. 2017'de Alanya tarafından keşfedilen genç stoper, Türkiye'ye transfer oldu. 2023-24'te Göztepe'de kiralık oynadı.

ROMANYA İLE 10 MAÇ

Bükreş'te doğan Ümit Akdağ, milli takım konusunda tercihini yapmadı. Romanya'da alt yaş kategorilerinde oynayan Ümit, Romanya U21'le 10 maçta 3 gol attı. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu da genç stoperi takip ediyor.