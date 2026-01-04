CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ümit Akdağ ısrarı

Ümit Akdağ ısrarı

Bordo-mavili yönetim, Alanya forması giyen Ümit Akdağ için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Akdağ ısrarı

Bordo-mavili yönetim, Alanya forması giyen Ümit Akdağ için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon 17 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Akdağ, sol ayaklı ve sol stoperde oynasa da sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan 1.92 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 asist yaptı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan Ümit, fizik gücüyle de göze çarpıyor. Ümit, İngiltere'de Chelsea altyapısında forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 2015-17 yılları arasında Chelsea'de altyapıda şans buldu. 2017'de Alanya tarafından keşfedilen genç stoper, Türkiye'ye transfer oldu. 2023-24'te Göztepe'de kiralık oynadı.

ROMANYA İLE 10 MAÇ

Bükreş'te doğan Ümit Akdağ, milli takım konusunda tercihini yapmadı. Romanya'da alt yaş kategorilerinde oynayan Ümit, Romanya U21'le 10 maçta 3 gol attı. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu da genç stoperi takip ediyor.

G.Saray'dan Timber'a veto!
F.Bahçe'nin transferinde G.Saray detayı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD Maduro ve eşini kaçırdı! Trump'tan peş peşe açıklamalar | Askeri üste terlik ve kelepçeyle poz verdi
F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:24
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:14
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 01:14
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 01:14
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 01:14
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 01:14