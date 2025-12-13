Savunmada revizyon zamanı

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 78. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pina'nın Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olması savunma kurgusundaki dengelerin yeniden şekillenmesine yol açacak.
Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 78. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pina'nın Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olması savunma kurgusundaki dengelerin yeniden şekillenmesine yol açacak. Fatih Tekke'nin en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerin başında defans hattı geliyor.